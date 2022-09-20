Мінагрополітики оцінило збитки в АПК внаслідок війни у $30 мільярдів

Для відновлення активів у агропромисловому комплексі, що постраждали внаслідок російської агресії, знадобиться понад $30 млрд.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає пресслужба міністерства.

"Наразі ми маємо понад $4 млрд прямих збитків, таких як знищені, спалені та вкрадені товари; і понад $22 млрд втраченого потенційного доходу від нерозподілених запасів продовольства", – сказав він в інтерв’ю виданню UkraineWorld.

За його словами, Україна за дорученням правоохоронних органів документує крадіжки продуктів і товарів, які подають люди, і буде подавати позови проти росії в міжнародному суді.

Висоцький визнав, що відновлення після війни займе тривалий час. На початковому етапі буде потрібно близько $500 млн. Загалом для відновлення збитків в АПК знадобиться понад $30 млрд.

Наразі для України є критичним відновлення експорту задля забезпечення продовольчої безпеки у світі та підтримки внутрішніх валютних резервів, стабільного курсу гривні.

"З макрофінансової точки зору експорт підтримує валютні резерви та обмінний курс гривні. З макроекономічної точки зору неспроможність України продавати товари означає падіння ВВП, зарплат і попиту серед постачальників на добрива, насіння та іншу продукцію, пов’язану з сільським господарством", – сказав заступник міністра.

Він додав, що до війни сільське господарство становило 40% усього експорту. Тому стабільність експортних процесів сільськогосподарської продукції є критичною для нашої економіки, а підтримка сільського господарства та виробництва є пріоритетною.

Як повідомлялося, Світовий банк оцінив збитки України внаслідок війни у $350 мільярдів.