Постачальники продовольства і добрив не хочуть працювати з Росією, – Боррель

Євросоюз не запроваджував жодних санкцій на поставки на зовнішні ринки продовольства та добрив з РФ, але міжнародні ринкові оператори самі не хочуть мати справу з країною, яка вбиває і викрадає мирне населення у сусідній країні та провокує глобальну продовольчу кризу.

Про це за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС перед початком Генасамблеї ООН заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

"Я хочу підкреслити, що наші санкції спрямовані проти російської економіки війни, а не проти продовольства або сільського господарства (Росії). Ніхто не вводить санкції на торгівлю добривами між третіми країнами і Росією. Навіть ми продовжуємо імпортувати добрива з РФ, з певним лімітом, тож як ми можемо заперечувати, щоб їхні добрива потрапляли до інших країн?", – зауважив Боррель.

Але, за його словами, багато операторів не хочуть надалі мати справу з Росією.

"Це їхній вибір. Не тому, що вони повинні так робити, а тому, що вони не хочуть цього робити. Це називається "надмірне виконання". Вони можуть (постачати, – ред.), але не роблять цього. Не тому, що запроваджені санкції, а за наслідками непевності у веденні бізнесу з режимом, який вбиває та викрадає мирних людей у сусідній країні. Саме ця війна погіршує глобальну продовольчу кризу", – додав високий представник ЄС.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення в Україну РФ розпочала блокаду чорноморських портів України та зупинила експортні поставки українського зерна на зовнішні ринки, що спричинило зростання світових цін на продовольство.

Також Росія обмежила експорт на зовнішні ринки зерна та добрив власного виробництва, посилаючись на запроваджені ЄС секторальні санкції проти російської економіки. Такі дії надалі поглибили глобальну продовольчу кризу.

Водночас у ЄС неодноразово наголошували, що економічні санкції проти РФ не поширюються на продовольство, добрива або на гуманітарні товари походженням з Росії.