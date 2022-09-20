Казахстан почав затримувати російські фури з європейськими товарами

У Казахстані затримали не менше восьми російських автопоїздів, що перевозили товари з ЄС до Росії.

Про це в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП) повідомили місцевому виданню "Ізвєстія", пише російський Forbes.

"Точну кількість затриманих транспортних засобів повідомити неможливо. Ми знаємо про вісім випадків утримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них знаходиться на стоянках для порушників, кожен день зберігання яких коштує дорого. Інші – на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять прямо на дорозі. Всі документи у водіїв вилучили, тому вони нікуди не можуть поїхати", – розповів представник асоціації.

Йдеться про транзитні перевезення, коли фури територією ЄС везе європейська компанія, а на кордоні з Білоруссю автопоїзд перечіплюють на вантажівки білоруських чи російських організацій, які потім вирушають до Казахстану.

За інформацією російського Мінтрансу, Астана вимагає у водіїв дозвільних документів на вантажі, виданих не російському перевізнику, а європейській компанії, яка везла товари територією ЄС. Але компанії під час передачі вантажів не передають документи одна одній, заявили в АСМАП. В асоціації стверджують, що вимога Казахстану суперечить положенням угод про міжнародне автомобільне сполучення.

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Мінтранс РФ у листі до Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку (МІІР) Казахстану зазначив, що російські водії мають казахстанські дозволи, закликав скасувати необґрунтовані вимоги і звільнити затримані фури без накладення штрафів. За даними АСМАП, штрафи можуть становити близько 3000 євро за кожен випадок затримання.

Схема з передачею вантажів російським перевізникам на кордоні з ЄС почала діяти у квітні 2022 року після того, як ЄС заборонив рух фур російських та білоруських компаній територією Євросоюзу. Білорусь тоді ж запровадила дзеркальну заборону для європейських фур.

У травні АСМАП поскаржилася на затримання казахстанською владою вантажівок, які доставляють в країну з Білорусі вантажі з третіх країн. У червні Казахстан до початку 2023 року скасував вимогу про заборону перечеплення вантажів щодо російських та білоруських перевізників.