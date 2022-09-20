"Укрзалізниця" домовилась про розширення співпраці з Польською залізницею

Сьогодні, під час найбільшої залізничної виставки Європи InnoTrans у Берліні, "Укрзалізниця" та Польська державна залізниця (PKP) заявили про намір продовжувати та розширювати співпрацю.

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", компанії PKP Group вже в перші дні російської агресії проти України долучилися до допомоги українським громадянам і державі, надавши залізничні станції для роботи пунктів допомоги та дозволивши безкоштовний проїзд на потяги національного перевізника PKP Intercity, якими скористалися понад 2,3 млн українців.

"Тож, під час виставки InnoTrans у Берліні Польська державна залізниця S.A. та АТ "Укрзалізниця" підписали спільну заяву про розвиток, продовження та зміцнення співпраці для сприяння подальшому розвитку економічних відносин між Польщею та Україною", – зазначається у повідомленні.

У підписаній заяві компанії висловили зацікавленість у продовженні вигідної співпраці у розвитку систем залізничного транспорту в обох країнах як важливої частини транспортної системи Європи.

Також було наголошено на важливості змін, які відбуваються в структурі залізничних ринків Польщі та України внаслідок військових дій, що тривають.

У межах співпраці сторони проводитимуть періодичні консультації щодо розвитку залізничного транспорту та вживатимуть заходів щодо проведення трансформації залізничних систем Польщі та України.

Сфери співпраці будуть зосереджені, серед іншого, на зміцненні та розвитку активної співпраці в усіх сферах залізничних перевезень між PKP та "Укрзалізницею".