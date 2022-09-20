Apple підвищить ціни на застосунки в App Store в Європі та інших країнах

Американський Apple Inc. оголосила про підвищення цін на застосунки в App Store і на покупки в цих застосунках у Європі та низці інших країн з наступного місяця.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Із 5 жовтня ціни будуть підвищені для країн, що користуються євро, а також для для Чилі, Єгипту, Японії, Малайзії, Пакистану, Польщі, Південної Кореї, Швеції та В'єтнаму.



Apple не пояснила причину такого кроку, але щодо В'єтнаму зазначила, що цей захід був обумовлений новими податковими законами в країні.



Тим часом компанія вирішила підняти ціни в період зростання вартості американського долара по відношенню до інших валют останніми місяцями, що може негативно позначатися на виручці компанії, яку вона отримує в зарубіжних країнах, пише Barron's.



З початку року курс євро впав майже на 12% до долара. Минулого місяця європейська валюта опускалася нижче за паритет з доларом до мінімального значення за 20 років. Японська єна цього року подешевшала до долара майже на 20%.



Тим часом раніше Apple оголосила, що заморозить ціни на нові моделі iPhone у США, але ці смартфони коштуватимуть дорожче у Великій Британії та Європі.