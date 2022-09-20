Махінації з газом: Прокуратура повідомила про підозру менеджерам "Центренерго"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру одному чинному та двом колишнім працівникам ПАТ "Центренерго", а також представнику комерційної структури.

Підозри складено за ч. 2 ст. 364 ("Зловживання службовим становищем") та ч. 1 ст. 366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба САП.

За даними слідства, "Центренерго" у листопаді 2019 року уклало з комерційною компанією договір на поставку газу, після чого у травні 2020 року здійснило передоплату за законтрактований обсяг газу на червень 2020 року. Проте газ був поставлений не на усю суму передоплати і як наслідок у комерційної компанії утворилась заборгованість перед "Центренерго".

"Разом з тим, працівники цієї комерційної структури, з метою зменшення суми боргових зобов’язань перед ПАТ "Центренерго" вступили із її службовими особами у змову та підробили офіційні документи, збільшивши ціну вже фактично поставленого газу. Як наслідок таких дій, сума боргових зобов’язань комерційної структури перед ПАТ "Центренерго" штучно зменшилась на суму, що сягає понад 8 млн гривень", – уточнили в САП.

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Як писав БізнесЦензор, з вересня 2019 року обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго" виконував Володимир Потапенко, якого пов'язували з Ігорем Коломойським.

Після зміни менеджменту енергокомпанія почала укладати прямі договори на постачання електроенергії із підприємствами групи "Приват". Крім того, після зміни керівника "Центренерго" підписало договір на постачання вугілля з ТОВ "Нафта Форс", засновник та директор якої, за даними ЗМІ, має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват".

Раніше ЗМІ повідомляли, що державна "Центренерго" перейшла під контроль людей, близьких до лідера групи "Приват" Ігоря Коломойського. Сам Коломойський цю інформацію заперечував, проте в інтерв'ю Цензор.НЕТ назвав нове керівництво компанії "професійними і зрозумілими людьми", визнавши, що консультує Потапенка.

Детальніше читайте у матеріалі БіизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"