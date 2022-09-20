Рада прийняла закон про створення національного реєстру шкідливих викидів

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 20 вересня, прийняла закон "Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів".

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №6477 у другому читанні проголосували 228 народних депутатів, повідомив народний депутат від "Слуги народу", представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Закон запроваджує правові та організаційні засади створення та функціонування Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ).

Для цього законом, зокрема, визначаються:

система органів державного управління у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів;

зміст та вимоги до Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів, особливості організації процедури реєстрації викидів та перенесення забруднювачів;

порядок ведення звіту оператора;

складання довідки про дифузні джерела;

запроваджується оцінка якості таких даних та підготовка звіту уповноваженим органом на основі даних, що містяться в Реєстрі, звітах операторів та довідках про дифузні джерела, який може передаватися компетентним органам ЄС чи його держав-членів, а також міжнародним організаціям.

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради зауважує, що законопроєкт не узгоджується належним чином із чинним законодавством у сфері охорони довкілля. Крім того, закон не містить достатніх і завершених механізмів реалізації його положень, як наслідок, – відсутній визначений спосіб здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.