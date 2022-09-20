Рада врегулювала питання аудиторської діяльності
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Верховна Рада ухвалила закон (6245) про вдосконалення правових засад ведення аудиторської діяльності в Україні, яким, зокрема, передала частину повноважень професійним організаціям.
Про це повідомив народний депутат, заступник голови профільного парламентського комітету та співавтор документа Ярослав Железняк.
"Головне – ми передаємо частину повноважень професійним організацім, які були залучені у процес підготовки та доопрацювання закону. Провели три робочі групи й мали голосування одразу за основу та в цілому 298 депутатів", – написав Желєзняк.
Він відзначив ззміни, які імплементують положення директиви Європарламенту та Ради ЄС, зокрема:
- уточнюються вимоги до аудиторів і аудиторських фірм по діловій репутації;
- уточнюється інформація, яка наводиться в аудиторських звітах;
- уточнюються повноваження Органу суспільного нагляду над аудиторською діяльністю (ОСНАД) щодо формуваня Ради нагляду та Інспекції із забезпечення якості;
- зменшується вартість проведення іспитів і підвищення кваліфікації.