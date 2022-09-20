DP World приєднається до експорту української агропродукції через Румунію
2700
Один із найбільших світових портових операторів DP World доправлятиме українські зернові до румунського порту Констанца.
Про це повідомляє RailFreight.
Нове залізничне сполучення, яке може розпочатися найближчим часом, з’єднає Вадул-Сірет в Україні з вузловим терміналом компанії в порту Констанца через Дорнешти. Останній був швидко перетворений у діючий термінал компанією DP World, щоб зменшити затори в Констанці та забезпечити мультимодальну експансію компанії в Румунії.
Нова залізнична послуга може здійснювати до п’яти рейсів туди й назад на тиждень, а поїзди можуть перевозити до 50 контейнерів за раз.
Зазначається, що DP World також бачить довгострокову вигоду в таких зобов’язаннях. Крім того, що термінал Дорнешті допоможе українському зерну знайти нові залізничні маршрути до Румунії, він також посилить присутність компанії в країні.