Morgan Stanley продає придбаний за рекордною ціною ТРЦ у Москві з великою знижкою, – Bloomberg

Фонд інвестицій у нерухомість одного з найбільших американських інвестбанків Morgan Stanley веде переговори про продаж торгово-розважального центру "Метрополіс" у Москві казахстанському девелоперу Capital Partners, у якого і придбав цей ТРЦ у 2013 році за рекордну для російського ринку на той час сумму.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на інформовані джерела, обговорюється зворотний продаж "Метрополісу" з великою знижкою через падіння вартості активів міжнародних компаній у Росії через розв’язану нею війну проти України та санкції.

За даними джерел агентства, переговори ще перебувають на ранній стадії, і немає впевненості в тому, що угоду буде завершено.

Інвестиційний фонд Morgan Stanley Real Estate Investing оголосив про придбання "Метрополісу" у 2013 році. Фонд назвав угоду "найбільшою в історії російського ринку комерційної нерухомості", не розголошуючи суми. За даними російських ЗМІ, вартість угоди склала $1,2 млрд, пише місцева редакція Forbes.

ТРЦ "Метрополіс" було відкрито у 2009 році на північному заході Москви на Ленінградському шосе. Його загальна площа 205 000 кв. м, а орендована – 80 000 кв. м. "Метрополіс" став другим преміальним об'єктом Morgan Stanley в Росії – в 2011 році інвестфонд банку придбав у Meridian Capital ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурзі (загальна площа 192 000 кв. м, орендна - 93 000 кв. м) за $1,1 млрд.

Доходи фонду від оренди площ у двох ТРЦ у Росії становили у 2021 році близько $65 млн.