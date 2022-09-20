Рада дозволить Кабміну визначати критерії для бронювання працівників від мобілізації

Верховна Рада прийняла за основу проєкт змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №7687 у першому читанні проголосували 305 нардепів, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Згідно із проєктом закону, "бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом міністрів. Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві".

Водночас пропонується передбачити, що особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.