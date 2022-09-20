Акції російських компаній обвалилися на тлі новин про "референдуми"
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На тлі заяв про проведення "референдумів" щодо приєднання захоплених територій України до РФ на російських біржах розпочався обвал акцій. Зокрема дешевшають акції нафтогазових компаній.
Про це повідомляє Інтерфакс, передає enkorr.
У лідерах відкату 20 вересня виступають акції "Лукойлу" (-8,6%), "Сургутнєфтєгазу" (-8%), "Газпром Нєфті" (-7,1%), "Газпрому" (-6,1%), "Роснєфті" (-5,2%) та інших.
Зазначається, що зниження триває.
Раніше повідомлялося, що окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей.