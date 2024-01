Пов’язана з росіянами компанія скасувала арешт своїх готелів у Києві та Львові через суд

Львівський апеляційний суд рішенням від 12 вересня скасував арешт майна готелів "Дністер" (Львів) та "Либідь" (Київ), накладений на вимогу прокуратури.

Про це повідомляється на сайті групи Premier Hotels and Resorts, до якої входять обидва готелі.

Згідно з повідомленням, підставою для винесеного судом рішення стало те, що слідство не надало достатніх доказів зв'язків готелів із російськими громадянами чи компаніями.

Водночас власником готелів на сайті групи вказана міжнародна група компаній Financiere, офіційними власниками якої вказані громадянин Латвійської Республіки Вілліс Дамбінс та громадянка Французької Республіки Наталія Селіванова.

Як повідомлялося, і Дамбінс, і Селіванова тісно пов’язані з бізнесом російської групи VS Energy, якою фактично керують колишній президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, колишній віце-спікер Ради РФ, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Аолександр Бабаков та "злодій в законі" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, Дамбініс був вказаний формальним власником компанії VS Energy International NV (Нідерланди), на яку оформлені енергетичні активи VS Energy в Україні. Раніше він працював директором VD. Nominees Limited (Маршаллові острови), яка у свою чергу керувала офшорними компаніями АED International Ltd та NYX Management Limited. Згідно з панамськими документами, співвласниками NYX Management є російські бізнесмени Михайло Воєводін та Євген Гінер.

Наталія Селіванова з 2009 до 2014 року була співвласницею словацької компанії Rokosan s.r.o. разом із Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова. Вона також вігурувала як власницю люксембурзької компанії Financiere Egine Holding S.С.А, керуючим директором якої був син Гінера Вадим.

Сам Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму.

Євгеній Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy).

Читайте також: Нацбанк видав кредит рефінансування українському банку президента московського ЦСКА

Як повідомлялося, раніше Київський апеляційний суд відмовився арештувати акції обленерго групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами, на вимогу Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, представники VS Energy протиправно консолідували частину об'єктів енергетичної інфраструктури України та протягом тривалого часу завдавали шкоди Україні, підривали її суверенітет та територіальну цілісність.

Прокурор також вказував, що фінансово-промислова групою TOB "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" входить до злочинної організації "Лужники", якою керують колишній президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, колишній віце-спікер Ради РФ, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Аолександр Бабаков та "злодій в законі" Міхаіл Воєводін, відомий на прізвисько Міша Лужнецький.

Проте суди обох інстанцій відмовилися заарештувати корпоративні права обленерго.

Своє рішення вони мотивували тим, що прокурор та слідство не змогли надати достатніх доказів на підтвердження свого клопотання. Угоди щодо придбання акцій обленерго свого часу були погоджені з Антимонопольним комітетом, а жодна посадова особа компаній не отримала підозри.