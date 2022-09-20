Німеччина може влити 8 мільярдів євро в Uniper, через обмеження постачання російського газу

Німецька Uniper SE близька до завершення переговорів з урядом Німеччини щодо зміни умов пакету заходів щодо стабілізації бізнесу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.

Про це йдеться в повідомленні Uniper, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, нові умови передбачають вливання державою 8 млрд євро в капітал компанії. Крім того, уряд Німеччини придбає частку Uniper її материнської компанії Fortum.

"У результаті держава отримає суттєву мажоритарну частку Uniper", – наголошується в пресрелізі.

Fortum зараз володіє 77,96% акцій Uniper. Фінська компанія в окремому пресрелізі підтвердила, що обговорює з урядом Німеччини продаж акцій Uniper державі. Умови, що обговорюються, також включають повернення фінської компанії фінансування, наданого нею раніше Uniper.

Нова угода замінить липневий пакет заходів, який передбачав придбання Німеччиною 30% частки Uniper. Цих заходів виявилося недостатньо, оскільки енергетична криза у Європі посилилася останнім часом.

Сторони, однак, ще не уклали фінальної угоди, зазначають у Uniper.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини придбає 30% частку в Uniper SE і надасть додаткову допомогу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.

У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк".

Раніше Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.

Наприкінці березня російський президент Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.