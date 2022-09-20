ЄБРР виділить Львову кредити на 25 мільйонів євро для підтримки ліквідності під час війни
Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна.
Рішення про виділення фінансування очікує на затвердження радою директорів банку.
Кошти у вигляді двох траншів у розмірі 15 млн євро підтвердженої та 10 млн євро вільної кредитної лінії будуть спрямовані на компенсації втрат доходів та на додаткові витрати, пов'язані з війною Росії проти України, для підтримки життєво важливої комунальної інфраструктури Львова, а також при необхідності обслуговування боргу за існуючими проектами з ЄБРР.
Кредит надається в рамках відкритої банком після війни Програми забезпечення стійкості та джерел коштів для існування (RLF). Раніше ЄБРР пообіцяв інвестувати цього року 1 млрд євро в українську економіку разом із донорами та партнерами.
Раніше повідомлялося, що ЄБРР спрямував додаткові 99 млн євро на підтримку ліквідності "Укрзалізниці".