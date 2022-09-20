Рада схвалила три євроінтеграційні законопроєкти у сфері ядерної безпеки

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 20 вересня, ухвалила у першому читанні три законопроєкти, пов’язані з питаннями ядерної безпеки.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Зокрема, Рада 280 головами прийняла за основу законопроєкт №5860 про внесення змін до закону "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

"Пропоновані законопроєктом зміни стосуються приведення у відповідність до директив Європейського Союзу термінології, що застосовується в законі "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та її уточнення із врахуванням практики застосування цього закону", – пояснили у ДІЯРУ.

Зокрема, це стосується визначень термінів "радіоактивний матеріал", "ядерні установки"; введення визначень термінів "відпрацьоване ядерне паливо" та "радіоактивна речовина" відповідно до права ЄС.

Також зміни стосуються обов’язків ліцензіатів під час залучення підрядників та субпідрядників до виконання робіт, які впливають на безпеку під час використання ядерної енергії.

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Крім того, Верховна Рада 272 голосами прийняла за основу законопроєкт №6425 "Про внесення змін до закону "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

Документом пропонується зобов’язати суб’єкти діяльності у цій сфері попереджувати ДІЯРУ про свої наміри здійснювати діяльність до її початку. Такі зміни також потрібні для імплементації положень Директиви ЄС про встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання.

Проєктом закону також передбачена можливість залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду та визначаються підстави для прийняття такого рішення.

Крім того, запропоновано зміни щодо порядку ліцензування, зокрема щодо строків розгляду документів для отримання ліцензії.

Верховна Рада також прийняла у першому читанні проєкт закону №3869 "Про внесення змін до закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо експерта з радіаційного захисту". За відповідний законопроєкт проголосували 295 народних депутатів.

Цей законопроєкт розроблено з метою впровадження в законодавство України положень Директиви ЄС про встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання.

Зокрема, пропонується імплементувати вказану Директиву в частині запровадження практики консультування суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, інших юридичних та фізичних осіб, органів влади з питань ядерної та радіаційної безпеки експертами з радіаційного захисту, компетенція яких підтверджена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Законопроєкт передбачає, що залучення експертів не буде обов’язковим – документ лише передбачає можливість, за необхідності (наприклад, у разі відсутності власних спеціалістів), залучати фахівців з радіаційної безпеки, компетенція яких перевірена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, яким наразі є Держатомрегулювання.