Мінсоцполітики оприлюднило основні напрямки соціальних видатків на наступний рік. ІНФОГРАФІКА

Соціальні видатки в 2023 році становитимуть 791 млрд грн, або 12,4% прогнозованого обсягу ВВП.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики України, передає Укрінформ.

"Сукупні видатки на програми соціальної підтримки (враховуючи видатки Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України) у 2023 році становлять 791 млрд грн, що становить 12,4% від прогнозного обсягу ВВП", – сказано в повідомленні.

Серед ключових пріоритетів соціальної політики на 2023 рік, зокрема, визначені зростання соціальних стандартів (очікується на рівні 5,4% до 2021 року), безперебійне фінансування виплат тим категоріям громадян, для яких виплати від держави є ключовим джерелом доходів, у тому числі пенсій; підтримка громадян, які потрапили в складні життєві обставини; цифровізація соціальних послуг тощо.

Так, на програму підтримки людей, що опинилися в складних життєвих обставинах (внутрішньо переміщені особи, чорнобильці, особи з інвалідністю та які не мають права на пенсію тощо) закладено 66,8 млрд грн.

На програму підтримки малозабезпечених людей планується спрямувати 72,9 млрд грн, із них на виплату субсидій та пільг – 37,9 млрд грн, на домопогу особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які доглядають за ними, – 19,4 млрд грн, на виплати малозабезпеченим сім’ям – 15,5 млрд грн.

На соціальний захист сімей та дітей (виплати при народження дітей, при усиновленні, на дітей-сиріт, на "пакунок малюка" та інше) в бюджеті на 2023 рік передбачено 27,3 млрд грн.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік передбачений у сумі 590,1 млрд грн, з них за рахунок державного бюджету – 232,9 млрд грн.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.



