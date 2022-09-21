Місія МВФ почне роботу над новою спецпрограмою з Україною в жовтні, – Шмигаль

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже у жовтні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за результатами зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні. Про це домовилися з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою сьогодні в Нью-Йорку. Окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці", – зазначив він.

Також очільник уряду подякував Фонду та Георгієвій "за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання $1,4 млрд допомоги".

"Отримав запевнення, що МВФ залишається непохитним партнером України", – підсумував Шмигаль.

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Як повідомлялося, напередодні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову довгосрокову програму співпраці з Україною. Очільниця Фонду підтвердила, що, поки розробляється нова програма, МВФ надасть Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,4 млрд.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко раніше зазначав, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.