У банках Казахстану та В’єтнаму припиняють приймати російські карти "Мир"

Банки В’єтнаму та Казахстану слідом за турецькими банками припинили приймати картки російської платіжної системи "Мир".

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на кол-центри в'єтнамського BIDV та Народного банку Казахстану (Халик Банк), передає російський Forbes.



Так, у кол-центрі в'єтнамського BIDV повідомили, що продовжує обслуговувати картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, але не "Мир".

У кол-центрі Халик Банку зазначили, що російські карти "Мир" не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати.

Водночас у кол-центрах решти банків Казахстану сказали, що приймають карти "Мир".

Раніше стало відомо, що прийом карток "Мир" призупинив один із найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank), а також турецький Denizbank – колишній дочірній банк "Сбєрбанку", проданий у 2019 році дубайській компанії Emirates NBD.

Як повідомлялося, минулого четверга OFAC оприлюднило роз'яснення, згідно з яким фінансові інститути з країн поза США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), можуть бути залучені до обходу американських санкцій шляхом розширення території використання російської платіжної системи "Мир" за межами РФ.

У роз'ясненні також уточнювалося, що сама НСПК не перебуває у санкційному списку, проте одночасно з публікацією цього документа OFAC додало до списку блокуючих санкцій гендиректора НСПК Володимира Комлєва.

Перед цим про посилення тиску з боку США та ЄС на банківський сектор Туреччини через побоювання, що він може використовуватись російською владою для обходу санкцій, повідомила газета Financial Times.

За даними джерел FT, США зосередили свою увагу на турецьких банках, які співпрацюють із платіжною системою "Мир". Водночас ЄС готує делегацію, щоб висловити свої побоювання безпосередньо турецьким офіційним особам.

Наразі інформація про країни, де приймають картки "Мир", на сайті НСПК недоступна. Станом на початок вересня їх приймали в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Північній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, невизнаних Південній Осетії та Абхазії.

НСПК, яка є оператором карток "Мир", була створена російською владою в 2014 році після запровадження проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток "Мир" у грудні 2015 року.