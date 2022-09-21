Завезені до Росії iPhone 14 не працюють із місцевими операторами зв’язку, – ЗМІ

Ввезені зі США до Росії нові iPhone 14 не працюють у мережах російських операторів зв’язку.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на власні джерела, передає liga.net.

Ці моделі від початку призначені для продажу на американському ринку, тому вони не мають слота під SIM-карту, а працюють на базі технології eSIM. Ця технологія присутня й у російських операторів, але з невідомої поки що причини смартфони на території РФ так і не запрацювали.

Місцеві оператори зв'язку пообіцяли розв'язати проблему, проте поки що власники нових гаджетів не можуть користуватися ними повноцінно. Винятком є лише ті смартфони, які підключені до оператора Tele2.

Як повідомлялося, нові смартфони Apple постачатимуть до Росії методом "сірого" імпорту, без офіційного дозволу компанії-виробника.

Нагадаємо, у березні компанія Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії.