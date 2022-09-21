Завезені до Росії iPhone 14 не працюють із місцевими операторами зв’язку, – ЗМІ
Про це пишуть росЗМІ із посиланням на власні джерела, передає liga.net.
Ці моделі від початку призначені для продажу на американському ринку, тому вони не мають слота під SIM-карту, а працюють на базі технології eSIM. Ця технологія присутня й у російських операторів, але з невідомої поки що причини смартфони на території РФ так і не запрацювали.
Місцеві оператори зв'язку пообіцяли розв'язати проблему, проте поки що власники нових гаджетів не можуть користуватися ними повноцінно. Винятком є лише ті смартфони, які підключені до оператора Tele2.
Як повідомлялося, нові смартфони Apple постачатимуть до Росії методом "сірого" імпорту, без офіційного дозволу компанії-виробника.
Нагадаємо, у березні компанія Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії.