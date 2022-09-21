З одеських портів вийшло ще 8 суден з українською агропродукцією

У середу, 21 вересня, у межах реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 8 суден з 170,3 тис. тонн агропродукції у напрямку країн Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Так, від причалів Одеського порту відійшли балкери DS Manatee, SeaInspiration, Nizar, з порту Чорноморська – Swimmer, Cenk M, а з порту "Південний" – MedIsland, BrightStar, Leonora Victory.

У Мінінфраструктури додали, що із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,27 млн тонн агропродукції.

Загаломіз українських портів вийшли 185 суден з продовольство до країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".