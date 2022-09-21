Швейцарія зменшила споживання газу на 20%

У Швейцарії упродовж останніх двох місяців споживання газу впало приблизно на 20%.

Про це в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung повідомив урядовий менеджер з енергетичної кризи Бастіан Шварк, передає "Європейська правда".

"Компанії відреагували на високу ціну на газ", – сказав він, пояснивши, що через високі ціни галузі призупинили певні процеси, оскільки вони ставали занадто дорогими.

За його словами, з газом ситуація зараз більш напружена, ніж з електроенергією.

Швейцарія отримує близько 70% газу з Німеччини, яка так само скоротила споживання електроенергії.

Як повідомлялося, уряд Швейцарії підготував жорсткі заходи економії на випадок нестачі газу взимку та передбачив покарання за їх порушення. У будинках, опалюваних газом, температура внутрішніх приміщень буде не вищою за 19 градусів. Гаряча вода нагріватиметься лише до 60 градусів. Сауни та басейни повинні залишатися холодними.

За порушення правил загрожуватиме штраф і навіть ув'язнення. У разі навмисних дій можливе позбавлення волі на строк до 3 років або штраф. Навіть у разі недбалого порушення заходів можливий штраф у розмірі до 180 денних ставок.