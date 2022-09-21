Німецька поліція проводить обшук у маєтку російського олігарха Усманова

Поліція Німеччини проводить обшук у баварському маєтку одного з найбагатших російських олігархів Алішера Усманова.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

Йдеться про кілька об’єктів у власності Усманова в районі озера Тегернзе, що за 60 км на південь від Мюнхена. Зазначається, що після 2014 року Усманов значну частину часу проживав саме там.

Обшук проводять 250 співробітників Федеральної кримінальної поліції і служби розслідувань податкової. Упродовж місяців слідчі збирали інформацію, що стала підставою для цього.

Метою обшуку є пошук доказів у розслідуванні щодо Усманова за підозрами у порушенні законодавства про торгівлю, відмиванні коштів і ухилення від сплати податків. Неофіційно видання дізналося, що за період з 2014 по 2022 рік Усманов у Німеччині міг ухилитися від сплати податків з доходів та подарунків на 555 млн євро.

Частково джерелом підозр проти Усманова став витік так званих "Панамських документів" –із них випливає, що олігарх можливо приховав значні статки й прибутки завдяки офшорам і заплутаній структурі власності компаній.

Наприклад, Усманов вважається співвласником компанії, що зареєстрована на Віргінських островах. У 2014 році частину його власності там придбав інший підприємець, і Усманов в теорії мав би сплатити до німецького бюджету податок, але невідомо, чи зробив це. Також Усманов міг приховувати від німецьких податкових органів значні дивіденди від своїх акцій у Росії.

Німецькі органи активніше зацікавилися Усмановим після того, як він потрапив у санкційний список ЄС у зв’язку з війною РФ проти України – оскільки є особою з близького оточення Путіна.