БЕБ розслідує несплату податків одним із найбільших виробників щебеню на 1,3 мільярда
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зокрема, йдеться про одну з філій державного акціонерного товариства, діяльність якої пов’язана із виробництвом та реалізацією щебеневої продукції.
Зазначається, що у БЕБ виявили факти, які можуть свідчити про видобуток та реалізацію необлікованої щебеневої продукції, що у свою чергу стало передумовою нанесенню шкоди економічній безпеці України.
Філія має забезпечувати потреби підприємств критичної інфраструктури у постачанні щебеню, піску, шпал, інших виробів тощо. Водночас, філія у попередні роки задекларувала збитки у розмірі 324 млн грн та 51,7 млн грн відповідно. При цьому, річні плани видобутку щебеневої продукції виконані лише на половину.
"За результатами моніторингу ринкових цін у БЕБ встановили, що угоди на постачання щебеневої продукції укладалися філією із суб’єктами господарювання без проведення аукціону, до того ж за цінами втричі нижчими за ринкові. У свою чергу, СГД реалізували продукцію, в тому числі і державним підприємствам, вже за ринковими цінами", – йдеться у повідомленні.
Також виявили, що протягом 2020 року було укладено угод на постачання щебеневої продукції із більш ніж 100 СГД, на загальну суму понад 1,4 млрд грн., а за 2021 рік – на загальну суму близько 180 млн грн, що у 8 разів менше у порівнянні з 2020 роком.
Ймовірна сума недоотриманих філією доходів може складати понад 3,4 млрд грн, а сума несплачених в дохід держави податків (ПДВ та податку на прибуток підприємства) – понад 1,3 млрд грн.
За матеріалами фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ розпочали досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.