Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які ухиляються від мобілізації, – МЗС

Із міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич у Twitter.



"Із міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", – написав він.

Раніше президент РФ Владімір Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ, мобілізаційні заходи розпочнуться з 21 вересня.

Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до країн Балтії та Польщі росіян з шенгенськими візами.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.