Окупований Єнакіївський метзавод припиняє роботу через "мобілізацію" працівників, – розвідка
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
"Влада "ДНР" скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим, планується "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняється", – йдеться у повідомленні.
Єнакіївський металургійний завод – одне з найбільших підприємств чорної металургії в Україні. Входить до структури групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.
Утім, у 2017 році група "Метінвест" заявила про втрату контролю над своїми заводами в ОРДЛО, у тому числі Єнакіївським металургійним заводом та його макіївською філією.
Після цього проросійські бойовики захопили завод, передавши його до управління ЗАТ "Внешторгсервіс" олігарха-втікача Сергія Курченка.