Окупований Єнакіївський метзавод припиняє роботу через "мобілізацію" працівників, – розвідка

Єнакіївський металургійний завод, розташований на тимчасово окупованій території Донеччини, припиняє роботу через брак персоналу, який мають намір "мобілізувати".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

"Влада "ДНР" скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим, планується "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняється", – йдеться у повідомленні.

Єнакіївський металургійний завод – одне з найбільших підприємств чорної металургії в Україні. Входить до структури групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.



Утім, у 2017 році група "Метінвест" заявила про втрату контролю над своїми заводами в ОРДЛО, у тому числі Єнакіївським металургійним заводом та його макіївською філією.



Після цього проросійські бойовики захопили завод, передавши його до управління ЗАТ "Внешторгсервіс" олігарха-втікача Сергія Курченка.