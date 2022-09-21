У Євросоюзі вимагають винятків з енергетичних планів Єврокомісії, – ЗМІ

Запропоноване обмеження доходів для виробників електроенергії у медах ЄС може зрештою не застосовуватися до вугільних електростанцій і відновлюваних джерел палива, таких як біометан.

Про це повідомляє Euractiv, передає Європейська парвда.



Минулого тижня Європейська комісія запропонувала обмежити ціну для недорогих виробників електроенергії, таких як вітрова, сонячна та атомна енергія, на рівні 180 євро за мегават-годину і використати зібрані доходи для допомоги вразливим споживачам, які борються з високими рахунками за електроенергію.



За оцінками Брюсселя, країни ЄС могли б отримати 117 млрд євро від обмеження доходу, зберігши значну норму прибутку для виробників відновлюваної та атомної енергії, вартість палива яких залишилася незмінною в умовах газової кризи.



Але країни ЄС домагаються виключень від запропонованого заходу, відповідно до документу, підготовленого Чехією, яка наразі головує в ЄС.



"Обмеження доходів має застосовуватися до технологій із граничними витратами, такими як, наприклад вітрова, сонячна, ядерна енергія або буре вугілля", – йдеться в документі, який є першою спробою Чехії знайти компроміс щодо пропозиції Комісії.



У документі йдеться, що країни ЄС все ще можуть вирішити "зберегти або встановити конкретне обмеження на ринкові доходи, отримані від продажу електроенергії, виробленої з кам’яного вугілля", вартість якої перевищує поріг у 180 євро/МВт-год.



Конкретне обмеження доходу від кам’яного вугілля "має дозволяти покривати ці витрати та розумну норму прибутку".



Щоб зберегти стимули для зниження споживання газу, у документі сказано, що обмеження доходу в розмірі 180 євро/МВт-год може також не застосовуватися до таких технологій, як реагування на попит і зберігання, які забезпечують гнучкість системи електроенергії та безпосередньо конкурують з газовими електростанціями.



Альтернативи природного газу, такі як біометан, також не повинні охоплюватися обмеженнями, "щоб не поставити під загрозу конверсію існуючих газових електростанцій", йдеться у документі.



Виробники електроенергії, чиї витрати вже обмежені такими заходами, як "зелені" тарифи та двосторонні контракти на різницю, також будуть звільнені від виконання правил.