Готівковий курс гривні відреагував невеликим зниженням на заяви Путіна

Курс гривні в середу на ринку готівки ослабився в середньому ще на 0,4 грн/$ – до рівня близько 42,8 грн/$.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на учасників ринку, ослаблення гривні у вівторок на тлі негативних новин склало близько 1 грн/$ за курсом продажу і 0,6 грн/$ – за курсом купівлі.

Зараз у Києві в небанківських обмінниках курс купівлі становить 42,20-42,95 грн/$, тоді як курс продажу в окремих випадках вже за 43 грн/$.

Водночас середній курс купівлі долара у банках становив 41,5 грн/$, а продажу – 42,4 грн/$.

Зокрема, у четвер вранці "Райффайзен Банк" задекларував курс купівлі 42,2 грн/$, продажу – 42,8 грн/$, ПУМБ – відповідно 41,5 грн/$ та 42,5 $/грн, "Альфа-Банк" – 41,7 грн/$ та 42,1 грн/$.

Водночас, за даними видання "Мінфін", на чорному ринку долар продають по 43,15-45 грн, в обмінниках курс долара знаходиться у діапазоні 42-44 грн/$.