Кличко попросив у німецького уряду генератори та мобільні пункти обігріву для Києва
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Спілкуюся з німецькими партнерами щодо допомоги українській столиці і киянам пройти цей опалювальний сезон, який буде дуже складним в умовах воєнного стану. Зокрема, звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини надати Києву в якості допомоги генератори та мобільні пункти обігріву", – зазначив Кличко.
Він також нагадав, що столиця придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть у пунктах обігріву, які розгорне місто.
Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав киян підготувати на зиму теплий домашній одяг і ковдри.
Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми. Крім того, існує загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.