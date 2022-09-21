Кличко попросив у німецького уряду генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до німецьких партнерів щодо надання українській столиці генераторів та мобільних пунктів обігріву для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Спілкуюся з німецькими партнерами щодо допомоги українській столиці і киянам пройти цей опалювальний сезон, який буде дуже складним в умовах воєнного стану. Зокрема, звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини надати Києву в якості допомоги генератори та мобільні пункти обігріву", – зазначив Кличко.

Він також нагадав, що столиця придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть у пунктах обігріву, які розгорне місто.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав киян підготувати на зиму теплий домашній одяг і ковдри.

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми. Крім того, існує загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.