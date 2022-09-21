Росіяни розкупили всі квитки на найближчі авіарейси за кордон після оголошення Путіним мобілізації

На найближчі прямі рейси з Москви до Стамбула, Єревану, Баку та інших сусідніх з Росією країн, для виїзду до яких не потрібна віза, вже закінчилися авіаквитки.

Про це свідчать дані авіакомпаній і сайтів квиткових агрегаторів, повідомляє РБК.

За даними російського сервісу Aviasales, квиток на прямий рейс з Москви до Стамбула зараз можна купити не раніше п'ятниці, 23 вересня, і він коштує 76 тис. рублів. Рейс виконує "Аерофлот". Водночас на сайті авіакомпанії цього квитка вже немає, найближчий доступний прямий рейс – 25 вересня (58,6 тис. рублів).

На сайті Turkish Airlines квиток на аналогічний рейс можна купити не раніше ніж на 24 вересня за 81 тис. руб.

Схожа ситуація з прямими рейсами з Москви до Єревану. На сайті "Аерофлоту" на 23 вересня залишилися квитки тільки в бізнес-клас (від 122 тис. руб.), а рейсом 24 вересня ще можна відлетіти економ-класом за 62 тис. руб.

Квиток на прямий рейс до Баку у "Аерофлоту" можна купити також не раніше ніж на 23 вересня і за 74,5 тис. руб., у "Азербайджанських авіаліній" є (за даними на 12.00) квитки на 22 вересня за 719 євро та починаючи з 24 вересня – за 394 євро, випливає з інформації на сайті авіакомпанії. У Ташкент також можна купити квиток починаючи з 23 вересня (у "Аерофлоту" – за 64 тис. руб.).

Вранці 21 вересня російський президент Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, відповідний указ уже підписано.