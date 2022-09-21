Суд арештував три компанії російського бізнесмена, вони переказували кошти виробникам зброї для РФ
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, ці українські підприємства впродовж 2016-2021 років здійснювали грошові перекази компаніям, які виконували замовлення для оборонпрому РФ з виготовлення зброї, її частин та боєприпасів до неї.
Назви компаній правоохоронці не уточнюють, проте вони є у судовому реєстрі. Йдеться про ТОВ "Черкаський завод автохімії", ТОВ "ВМ-Інвест" і ТОВ "Укр Пол", зареєстровані за однією адресою у Черкасах. Бенефіціаром усіх трьох підприємств є росіянин Михайло Вашуркін.
Він також є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю "Азімут", що зареєстроване у Володимирської області РФ. Ця компанія є постачальником ВАТ "Державний Науково-дослідний інститут машинобудівництва імені В.В. Бахирева" і АТ "Всеросійський науково-дослідний інститут "Сигнал"", що займаються виготовленням зброї.
Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України – ч. 3 ст. 110-2 КК України.