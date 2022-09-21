Мінфін Росії не зміг розмістити облігації після заяв Путіна про мобілізацію

Мінфін РФ 21 вересня визнав аукціон з продажу облігацій федеральної позики (ОФЗ) на суму 20 млрд рублів таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю заявок за прийнятними цінами.

Як повідомили у міністерстві, планувалося розмістити ОФЗ з погашенням 14 березня 2029 року зі ставкою купонного доходу у розмірі 6,7% річних, передає Інтерфакс.

Невдала спроба розмістити російські державні облігації відбулася на фоні падіння на російських фінансових ринках після оголошеної Владіміром Путіним мобілізації та планів щодо проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

Станом на ранок середи основний індикатор суверенного боргового ринку РФ – індекс державних облігацій RGBI – впав до значення 126,94 пункту (мінус 4,17% до закриття попередньої торгової сесії), повідомляє РБК. Востаннє нижче цього значення RGBI знаходився майже чотири місяці тому – 25 травня.

При цьому за глибиною падіння у моменті сьогоднішнє зниження стало найсильнішим із 21 березня – тоді індекс падав на 9,44% на тлі відновлення торгів ОФЗ.

Падіння цін на ОФЗ і, відповідно, зростання дохідності спостерігається за всіма випусками цінних паперів.

Середні прибутковості випусків ОФЗ, згідно з кривою безкупонної прибутковості, становлять:

зі строками погашення менше 1 року – 9,40-8,71%;

із строками погашення через 1 рік - 8,69%;

із строками погашення через 2 роки - 8,97;

зі строками погашення через 3 роки – 9,28%;

із строками погашення через 5 років - 9,78%;

зі строками погашення через 10 років – 10,28%;

зі строками погашення через 30 років – 10,37%.

Найвища прибутковість за останньою угодою — 13,6% — відзначена для ОФЗ-ПК із погашенням у грудні 2034 року.

Мінфін Росії повернувся на ринок ОФЗ із розміщеннями минулого тижня після семи місяців перерви. Перше розміщення на 10 млрд рублів пройшло у випуску з погашенням у липні 2031 року. Наступні аукціони Мінфіну за графіком мають бути проведені 21 та 28 вересня. План запозичень передбачає загальний обсяг розміщення до кінця вересня 40 млрд за номінальною вартістю, з них 30 млрд планується розмістити в облігаціях строком від п'яти до десяти років включно, 10 млрд – терміном від десяти років.