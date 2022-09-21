Росія зможе знайти нових покупців лише на половину нафти, яку заборонить Євросоюз, – Bloomberg

Росія може знайти нові ринки для приблизно половини експорту морської нафти, яку буде заборонено Євросоюзом.

Таку оцінку озвучила аналітична компанія Kpler, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Індонезія, Пакистан, Бразилія, Південна Африка, Шрі-Ланка й деякі країни Близького Сходу можуть разом купувати до 1 млн барелів сирої російської нафти майбутньої зими.

"Російські компанії вже переспрямовують свої вантажі в Азію, переважно в Індію й Китай, оскільки деякі європейські покупці добровільно уникають їхньої нафти. Це обійшлося дорогою ціною, оскільки Urals торгується з великими дисконтами до світових контрольних показників", – нагадує агентство.

Перерозподіл глобальних потоків нафти може частково витіснити експорт з інших членів ОПЕК+. В Індонезії "одним із головних кандидатів на заміну є Нігерія", тоді як у Пакистані "ми не здивуємося, якщо побачимо менші потоки Arab Light" із Саудівської Аравії, вказує Kpler.

Як зазначає аналітична компанія, Близький Схід, який цієї зими може приймати до 500 тис. барелів російської сирої нафти на добу, може переспрямувати власну нафту, яка раніше використовувалася всередині країни, на експортні ринки.

"Може виникнути спокуса спрямувати Urals на нафтопереробні заводи й дозволити таким сортам, як Arab Light, вільно текти в Азію", – зауважили в Kpler.

Ембарго ЄС на імпорт російської нафти набуде чинності 5 грудня 2022 року, нафтопродуктів – 5 лютого 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія обійшла Росію за обсягами експорту нафти в Китай.

До того повідомлялося, що через санкції доходи бюджету Росії від експорту нафти та газу зменшилися до мінімуму з червня 2021 року попри зростання цін.