Рада запровадила компенсацію для роботодавців за працевлаштування безробітних

Верховна Рада на засіданні у середу, 21 вересня, прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці".