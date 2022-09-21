Нацбанк намагається стягнути заставу за боргами банку "Фінансова ініціатива" Бахматюка

Триває примусове стягнення майна ТОВ "Торгова мережа "Фаворит" – одного з майнових поручителів за зобов’язаннями ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка перед Національним банком за кредитом рефінансування.

Як повідомляє пресслужба НБУ, відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції 12 вересня відкрив виконавче провадження про стягнення переданого в іпотеку Національному банку приміщення площею 4 610,7 кв. м у Полтаві, що належать ТОВ "Торгова мережа "Фаворит".

Виконавче провадження відкрито на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 17 листопада 2021 року та постанови Східного апеляційного господарського суду від 22 лютого 2022 року, які набрали законної сили.

Також Національний банк у вересні 2022 року направив на примусове виконання до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції виконавчий документ щодо звернення стягнення на передані в іпотеку Національному банку нежитлові приміщення загальною площею 1 563,1 кв. м у Кузнецовську Рівненської області, що належать ТОВ "Торгова мережа "Фаворит".

В Нацбанку нагадали, що банк "Фінансова ініціатива" не виконував узяті на себе зобов’язання за кредитами рефінансування, залученими у 2009 та 2014 роках, де майновим поручителем є, зокрема, ТОВ "Торгова мережа "Фаворит".

Відповідно Національний банк упродовж 2017-2018 років ініціював вісім судових справ про звернення стягнення на предмети іпотеки, передані ТОВ "Торгова мережа "Фаворит" для забезпечення виконання кредитних зобов’язань.

У семи справах вже прийнято рішення на користь Національного банку, з яких у трьох судових справах виконано рішення шляхом примусової реалізації заставного майна, а чотири виконавчі документи перебувають на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби. Ще одна справа перебуває на розгляді в господарському суді першої інстанції.

"Незважаючи на спроби опонентів порушити справу про банкрутство, затягнути судові процеси та процедури виконання рішень судів, зокрема через оскарження дій державного виконавця з метою зупинення реалізацій заставного майна, ми продовжуємо вживати всіх можливих заходів правового характеру, щоб реалізовувати предмети іпотеки майнового поручителя в межах виконавчих проваджень на виконання судових рішень для погашення заборгованості банку "Фінансова ініціатива" за кредитами рефінансування", – зазначив начальник управління роботи з проблемними активами Національного банку Олег Далеко.

В НБУ додали, що загальна заборгованість ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" за всіма наданими кредитами рефінансування станом на сьогодні становить 7,17 млрд грн.