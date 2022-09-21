Рада схвалила податкові пільги для власників зруйнованого російськими військами майна

Верховна Рада на засіданні у середу, 21 вересня, схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно".

За прийняття відповідного законопроєкту №7632 у першому читанні проголосувало 259 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Документом пропонується врегулювати особливості нарахування та сплати податку на нерухоме майно, за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ.

Зокрема, передбачається, що відповідний податок не нараховується та не сплачується за 2022 рік та за наступні податкові звітні періоди, включаючи рік, в якому сплине трирічний строк з дати припинення чи скасування воєнного стану.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що йдеться про об’єкти нерухомості по всій території України, незалежно від включення відповідної території до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та тимчасово окупованих територій, оскільки руйнувань внаслідок ракетних обстрілів зазнають об’єкти і в інших регіонах.

Водночас Головне науково-експерте управління Верховної Ради критикує законопроєкт, оскільки надання пільги з податку на нерухомість для будь-яких пошкоджених внаслідок агресії РФ об’єктів може використовуватись для мінімізації податкових зобов’язань, а також містити корупційні ризики.

"Зауважимо, що самі по собі пошкодження можуть бути незначними та жодним чином не перешкоджати нормальному використанню об’єкта нерухомості, у тому числі, з метою отримання доходу. Ступінь же пошкодження об’єкта, що дає право на застосування пільги, у даному випадку не встановлюється", – вказують експерти.