Євросоюз може відмовитися від одноголосності рішень у зовнішньополітичних питаннях, – речник ЄС

Серед країн-членів ЄС триває дискусія щодо можливості модифікації принципу одноголосності в прийнятті рішень, особливо в питаннях зовнішньої політики, безпеки й оборони, але поки фінальне рішення щодо цього є далеким, і прийматися воно має за принципом консенсусу.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС Пітер Стано, передає Укрінформ.

"Дискусія щодо прийняття рішень у зовнішній політиці за принципом більшості голосів триває від початку діяльності цього складу Європейської Комісії. Єврокомісія та Високий представник ЄС наполягають на тому, щоб ввести в дію елементи голосування кваліфікованою більшістю у сфері закордонної політики, а також в сфері безпеки й оборони", – сказав Стано.

Водночас, він зауважив, що саме рішення про можливі внесення уточнень до принципу консенсусного голосування, з метою уточнити або змінити цей принцип одноголосності, має прийматися одноголосно всіма країнами-членами.

"Тож саме країни-члени мають бути готовими обговорювати це, та ухвалити такі зміни до цієї політики. Ми чуємо від них дедалі більше голосів на користь модифікації принципу одноголосності у зовнішній політиці, тому що це дозволить Євросоюзу реагувати швидше та більш змістовно. Але поки ці дискусії тривають, і на цьому етапі не існує визначеного фіналу цієї дискусії", – додав Стано.

На необхідності підвищення ефективності та пришвидшення зовнішньополітичних рішень ЄС на початку вересня у зверненні до Європарламенту "Про стан ЄС" наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Великою мірою це було пов’язано із тим, що важливі рішення ЄС інколи блокувалися меншістю голосів та супроводжувалися спекуляціями й конфліктами інтересів, зокрема, у питаннях щодо розширення ЄС, дотримання верховенства права або у запровадженні санкцій проти порушників міжнародного права та прав людини.