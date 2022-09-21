Рада схвалила оновлений законопроєкт про комплексну реконструкцію застарілого житла

Верховна Рада на засіданні у середу, 21 вересня, схвалила за основу проєкт закону "Про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду".

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №6458 у першому читанні проголосували 250 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці, "є удосконалення механізму здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду".

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, з метою здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у 2006 році було ухвалено відповідний закон, а у 2004 році прийнято Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки. Однак, як зазначають автори законопроєкта, "зазначена Програма не продовжена, а норми вказаного закону на практиці виявилися недієвими, в основному через відсутність державного фінансування".

Водночас за даними Держстату станом на 2021 рік в Україні налічувалося 45 598 житлових будинків, віднесених до застарілого житлового фонду, продовження їх експлуатації несе загрозу для мешканців.

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У пояснювальній записці до законопроєкту визначено, що реалізація його положень потребуватиме додаткових витрат державного та місцевого бюджетів.

Зокрема, на відміну від чинного закону, новим законопроєктом пропонується дозволити співфінансування заходів із комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)за рахунок коштів місцевого, державного бюджетів, інвесторів, забудовників та інших коштів, не заборонених законодавством.

При цьому пропонується встановити, що комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) здійснюється за умови попереднього і повного відшкодування власникам житлових та нежитлових приміщень вартості втрат шляхом надання за їх згодою інших рівноцінних приміщень або грошової компенсації відповідно до договорів, укладених інвестором-забудовником.

Разом з тим, органам місцевого самоврядування рекомендується за рахунок коштів місцевих бюджетів протягом року з дня опублікування закону провести інвентаризацію житлового та нежитлового фондів усіх форм власності в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.