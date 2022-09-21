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Міненерго закликало виключити Росію зі складу Європейської економічної комісії ООН

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Міненерго закликало виключити Росію зі складу Європейської економічної комісії ООН
Росія має бути виключена зі складу Європейської економічної комісії ООН.

Про це заявив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час 31 сесії Комітету Європейської економічної комісії ООН.

Після свого основного виступу на сесії Демченков наголосив, що участь Росії в будь-якому заході чи роботі організації дискредитує цю організацію.

"Ми вважаємо неприпустимим говорити про сталий розвиток з країною, яка своїми військовими діями спричиняє енергетичну кризу в регіоні. Це не просто військова агресія, а довгострокова спланована діяльність із посилення залежності європейських країн від російського викопного палива, яка таким чином розв’язала війну", – підкреслив він.

Демченков підкреслив, що після свого виступу не братиме далі участі в заході, якщо на ньому буде присутній представник Росії.

"Цивілізований світ не може говорити з убивцями та ядерними терористами. Росія – держава тероризму, і ми всі повинні її зупинити," – наголосив він.

Позицію України підтримали представники ключових країн, зокрема Польщі та США. Під час виступу представника Росії делегації майже всіх країн покинули залу.

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