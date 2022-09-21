Німеччина домовляється про імпорт газу з Катару замість російського, – Bloomberg
Про це заявив катарський міністр закордонних справ Мухаммед бан Абдель Рахман Аль Тані, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.
"Перемовини між Катаром і комерційними фірмами з Німеччини про постачання газу йдуть, але поки не ясно, коли контракти з державною Qatar Energy буде підписано", – зазначив глава МЗС.
Раніше з'явилася інформація, що енергетичні компанії RWE і Uniper можуть найближчим часом домовитися про підписання угод, проте перемовини затримуються через підхід сторін до термінів можливих контрактів. Катар вважає за краще укласти з німецькими партнерами довгострокові контракти, тоді як фірми з Німеччини віддають перевагу короткостроковим, розраховуючи вже в недалекому майбутньому відмовитися від газу як основної сировини для виробництва електроенергії.
Найближчими вихідними канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушає з візитом у Катар, Об'єднані Арабські Емірати й Саудівську Аравію. Одним із основних питань під час його перемовин із керівництвом цих арабських держав Перської затоки стане забезпечення постачання газу в Німеччину.
Раніше Шольц заявив, що країна підготувалася до зупинки Росією газопостачання.
До того повідомлялося, що Росія припинила постачання газу газогоном "Північний потік". Після цього речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу газопроводом зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.