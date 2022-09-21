Німеччина домовляється про імпорт газу з Катару замість російського, – Bloomberg

Катар і німецькі компанії ведуть перемовини про постачання природного газу в Німеччину, але поки не ясно, коли двосторонні угоди буде укладено.

Про це заявив катарський міністр закордонних справ Мухаммед бан Абдель Рахман Аль Тані, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.

"Перемовини між Катаром і комерційними фірмами з Німеччини про постачання газу йдуть, але поки не ясно, коли контракти з державною Qatar Energy буде підписано", – зазначив глава МЗС.

Раніше з'явилася інформація, що енергетичні компанії RWE і Uniper можуть найближчим часом домовитися про підписання угод, проте перемовини затримуються через підхід сторін до термінів можливих контрактів. Катар вважає за краще укласти з німецькими партнерами довгострокові контракти, тоді як фірми з Німеччини віддають перевагу короткостроковим, розраховуючи вже в недалекому майбутньому відмовитися від газу як основної сировини для виробництва електроенергії.

Найближчими вихідними канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушає з візитом у Катар, Об'єднані Арабські Емірати й Саудівську Аравію. Одним із основних питань під час його перемовин із керівництвом цих арабських держав Перської затоки стане забезпечення постачання газу в Німеччину.

Раніше Шольц заявив, що країна підготувалася до зупинки Росією газопостачання.

До того повідомлялося, що Росія припинила постачання газу газогоном "Північний потік". Після цього речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу газопроводом зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.