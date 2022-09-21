Прокуратура повідомила про підозру одному з найбільших забудовників Київщини

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) під керівництвом Київської міської прокуратури повідомили про підозру бізнесмену, який не сплатив понад 140 мільйонів гривень податку під час продажу нерухомості у Київській області.

Як повідомляє пресслужба ДБР, підозру складено за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу ("Ухилення від сплати податків"), яка передбачає максимальне покарання у вигляді штрафу з конфіскацією майна.

За даними слідства, у період з 2019 по 2021 рік чоловік продав понад 900 квартир та комерційних приміщень.

"При цьому він не був зареєстрований фізичною особою-підприємцем або юридичною особою. Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволило знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%", – пояснили в ДБР.

У ході розслідування працівники ДБР провели низку обшуків, в ході яких було вилучено понад $3 млн. Вилучені кошти передані в управління АРМА.

"Також ДБР ініціювало питання щодо накладення арешту на майно підозрюваного для відшкодування збитків державному бюджетові України. Зокрема, мова йде про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою Київська міська прокуратура повідомила, що йдеться про одного із найбільших забудовників в Київській області, який був замовником будівництва декількох комплексів багатоквартирної житлової забудови на території Києво-Святошинського району. Водночас прокуратура не уточнила його прізвища.