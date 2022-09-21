Румунія знайшла альтернативу російській нафті
Про це заявив глава Міненерго країни Вірджіл Попеску, передає enkorr із посиланням на румунські ЗМІ.
"У міністерстві відбулися обговорення з усіма компаніями, які володіють нафтопереробними заводами в Румунії, включно з "Лукойлом", про переробку сирої нафти після 5 грудня (коли набуде чинності ембарго на російську нафту – ред.). Вони повідомили нам, що знайшли альтернативні джерела сирої нафти після 5 грудня", – сказав Попеску.
Найбільший нафтопереробний завод у Румунії – Petrotel Lukoil, потужністю 2,5 млн тонн нафти на рік, який досі переробляв російську нафту, що доставляється Чорним морем. Також у країні діють заводи Petromidia і Petrobrazi.
Тим часом запроваджене Євросоюзом і США ембарго на закупівлі російської нафти призвело до різкого зростання цін, що дозволило Росії переспрямувати великі обсяги сировини на інші ринки, насамперед в Індію й Китай, і навіть підвищити доходи, хоч і продаючи зі знижкою менші обсяги нафти.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що нафтове ембарго Євросоюзу щодо РФ наступного року зменшить доходи Росії щонайменше на 40%.