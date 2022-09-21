США надали Україні безпрецедентну безпекову допомогу на $25 мільярдів, – Байден

США надали Україні безпрецедентну безпекову допомогу – понад $25 млрд.

Про заявив президент США Джозеф Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми засудили війну. США надали безпрецедентну допомогу з безпеки та економічної допомоги Україні – понад $25 млрд на сьогодні. Наші союзники партнери у світі також допомагають. Понад 40 країн, присутніх тут, внесли мільярди доларів своїх грошей на допомогу Україні", – сказав Байден.

Раніше повідомлялося, що до державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,5 млрд – це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.