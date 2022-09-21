Новим керівником Оператора ГТС став польський топменеджер

Новим керівником ТОВ "Оператор ГТС України" став громадянин Польщі Павло Станчак.

Про це свідчать дані у державному реєстрі юридичних осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До останнього часу він працював заступником генерального директора з розвитку та трансформації Оператора ГТС.

У серпні 2017 року НАК "Нафтогаз України" затвердив Станчака на посаді президента "Укртрансгазу", проте той не зміг розпочати виконання обов'язків через відсутність доступу до держтаємниці і в листопаді був переведений на посаду віце-президента компанії.

До цього з 2016 року Станчак обіймав посаду технічного директора – члена правління компанії PGNiG Technologie. Загалом на різних посадах у польських компаніях PGNiG та Gaz-System Станчак працював з 2003 року.

Читайте також: Оператор ГТС отримав минулого року прибуток на 20 мільярдів

Як повідомлялося, наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), якому належить "Оператор ГТС", своїм рішенням від 16 вересня припинила повноваження генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.

Під час створення "Магістральних газопроводів України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ТОВ "Оператор ГТС України", якому і було передано функції з управління ГТС.

Згодом Оператора ГТС передали у власність МГУ. Водночас, держава передала новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. З 1 січня 2020 року компанія набула статусу ліцензованого оператора.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати.

У червні 2022 року наглядова рада МГУ схвалила об'єднання з Оператором ГТС, в якому йому зараз належить 100%.