"Укренерго" ініціювало підвищення тарифу на передачу електроенергії одразу на 84%

ПрАТ "НЕК "Укренерго" ініціює підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2023 рік на 84% – до 636,17 грн за МВт-год, а тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління – на 234%, до 207,63 грн за МВт-год.

Про це йдеться у підготованому "Укренерго" обґрунтуванні необхідності внесення змін до структури обох тарифів на 2023 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, основними причинами необхідності підвищення тарифу на передачу електроенергії наступного року є зміна вартості водопостачання та водовідведення, збільшення фізичного обсягу робіт у зв'язку із збройною агресією РФ та вартості цих робіт, зростання витрат на сировину та матеріали, зростання ціни палива, збільшення витрат на капітальні інвестиції, зростання прогнозних курсів долара та євро до гривні з одночасним збільшенням витрат на виплати виробникам за "зеленим тарифом".

У свою чергу зростання тарифу на послуги з диспетчерського управління зумовлене, зокрема, збільшенням витрат на третинне регулювання, зростанням курсу долара та євро до гривні, збільшенням аварійного запасу "Укренерго", зростанням витрат на капітальні інвестиції, збільшенням витрат на послуги адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку.

Нагадаємо, 1 грудня минулого року НКРЕКП затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2022 році на рівні 345,64 грн/МВт-год (без ПДВ), що на 17,6% вище за тариф на 2021 рік (293,93 грн/МВт-год).

При цьому оплату 20% обсягу зеленої електроенергії регулятор не врахував у тарифі на передачу, врахувавши ухвалену у 2019 році норму законодавства про те, що 20% вартості зеленої електроенергії мають оплачуватись з держбюджету, хоча ані законом про держбюджет на 2021 рік, ні на 2022 рік таких витрат не передбачено.

У лютому НКРЕКП анонасувала підвищення з 1 квітня тарифу на передачу електроенергії для ПАТ "НЕК "Укренерго" до 417,71 грн/МВт-год, однак через початок повномасштабної війни це рішення не було ухвалено.