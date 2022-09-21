Рада дозволила фінансувати Державіаслужбу за рахунок грантів, подарунків та благодійних внесків

Верховна Рада відкрила можливість залучення додаткових джерел надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність, який страждає через викликану війною нестачу фінансування.

Відповідний закон (№7559) "Про внесення зміни до статті 12 Повітряного кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" депутати ухвалили 21 вересня 270 голосами, передає Інтерфакс-Україна.

Серед можливих нових джерел зазначені гранти, подарунки, благодійні внески, а також інші надходження від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ.

"У зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації на територію України та закриттям повітряного простору України галузь цивільної авіації зазнала втрат. Це призвело до суттєвого скорочення надходжень Фонду фінансування витрат на авіаційну діяльність, основним джерелом наповнення якого (майже 90%) є державний збір за кожного пасажира, що відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває до аеропорту України", – йдеться в пояснювальній записці до закону.

У ній зазначається, що недостатнє фінансування Державної авіаційної служби України ставить під загрозу ефективне виконання Україною міжнародних зобов'язань у рамках Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, у тому числі щодо забезпечення безпеки авіації, а також створює значні перешкоди для реалізації Угоди між Україною та ЄС про спільну авіаційну просторі.