ФРС США втретє підвищила базову ставку

Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 75 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 3-3,25% річних.

Про це йдеться у повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC), передає Інтерфакс-Україна.



Рішення збіглося з прогнозами більшості економістів та аналітиків.



Таким чином, Федрезерв підвищує ставку на 75 б.п. за підсумками третього засідання поспіль.

Тепер вона перебуває на максимальному рівні із часів фінансової кризи 2008 року. При цьому, виходячи з оцінок ФРС, до кінця року ставка досягне 4,4% річних.

Також Федрезерв значно знизив прогноз зростання ВВП США у 2022 році. Тепер очікується, що американська економіка зросте лише на 0,2% за підсумками поточного року проти 1,7%, що прогнозувалися в червні.

Прогнози зростання ВВП країни на 2023-й та 2024 роки також були погіршені: до 1,2% та 1,7% з 1,7% та 1,9% відповідно.