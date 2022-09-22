Євросоюз почав підготовку восьмого пакета санкцій проти Росії, його можуть затвердити на початку жовтня (оновлено)

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель після термінової зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів, яку провели у Нью-Йорку паралельно з Генасамблеєю ООН, передає Reuters.



За його словами, рішення президента РФ про часткову мобілізацію та псевдореферендуми на окупованих територіях, як і ядерні погрози, є свідченнями паніки та відчаю.



"Очевидно, що Путін намагається знищити Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проінформував нас про ситуацію, і міністри після цього погодилися доручити своїм командам починати підготовку восьмого пакета санкцій", – сказав Боррель.

За його словами обмеження будуть спрямовані проти "найважливіших секторів російської економіки". Також очікується розширення персональних санкцій.

Офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер згодом на брифінгу уточнив, що нові санкції проти Росії передбачатимуть посилення контроль за експортом цивільних технологій з ЄС до Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вона (голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн, – ред.) сказала, по-перше, що, звичайно, будуть розглянуті санкції проти фізичних та юридичних осіб. А по-друге, вона заявила, що ми запропонуємо додатковий експортний контроль над цивільними технологіями. Тобто контроль над експортом Європейського союзу до Росії", – сказав речник Єврокомісії.

За даними агентства Reuters, вже наступного тижня Європейська комісія представить письмову пропозицію щодо запровадження нових санкцій проти Росії, лідери країн ЄС можуть її затвердили під час зустрічі в Празі 6-7 жовтня.

Водночас співрозмовники агентства у європейських дипломатичних колах зауважують, що опір посиленню санкцій проти Москви з боку деяких держав-членів може уповільнити цей процес.

"Я не знаю, як швидко ми зможемо домовитися про нові санкції", – сказав Reuters неназваний чиновник ЄС.

За даними джерел Reuters, до нового санкційного пакету ЄС можуть увійти обмеження цін на російську нафту в рамках домовленостей G7, жорсткіші обмеження на експорт високих технологій до Росії та додаткові санкції проти окремих осіб.

Як повідомлялося, раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про відсутність сенсу в посиленні санкцій проти РФ, закликавши дочекатися результатів дії раніше запроваджених обмежень. Проти російських санкцій також виступає Угорщина.