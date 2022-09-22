Кредитори неплатоспроможних банків отримали за серпень понад 300 мільйонів, – Фонд гарантування

Упродовж серпня банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 307,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зокрема, 221,1 млн грн спрямовано на погашення вимог четвертої черги – фізичних осіб понад гарантовану суму, на погашення вимог сьомої черги – юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 86,6 млн грн.

Загалом за січень-серпень 2022 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом, склала 3,39 млрд грн, з яких на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів спрямовано 54,3 млн грн.

У цілому за весь період станом на 1 вересня 2022 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 59,27 млрд грн, з яких 17 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 15,73 млрд грн – НБУ.