Ще одне зафрахтоване ООН судно з українським зерном відправилось до Афганістану

У четвер, 22 вересня, балкер BC Vanessa, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, залишив Одеський порт з 30 тис. тонн пшениці на борту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що балкер прибуде до порту в Пакистані, де пшениця буде розвантажена і доставлена мешканцям Афганістану, яке потерпає від продовольчої кризи.

"BC Vanessa– це одне з 7 суден, які сьогодні вивезли з портів Великої Одеси 107,5 тис тонн агропродукції для країн Азії та Європи", – уточнили у відомстві.

У Мінінфраструктури додали, що зі старту реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вирушили 192 судна.

Загалом до країн Азії, Європи та Африки експортовано 4,38 млн тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".